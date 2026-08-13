Валідатори у маршрутках Києва: коли з'явиться безготівкова оплата

Головне: Валідатори у київських маршрутках мають з'явитися не пізніше ніж через 9 місяців після скасування воєнного стану .

. Зараз маршрутки не обладнані для безготівкової оплати та не підключені до міської системи АСОП.

та не підключені до міської системи АСОП. Приватні перевізники разом із міською владою шукають способи запровадити безготівковий проїзд і налагодити співпрацю з банками.

Коли у маршрутках з'являться валідатори

Зараз столичні маршрутки не обладнані валідаторами для безготівкової оплати та не підключені до міської автоматизованої системи обліку проїзду (АСОП).

Водночас у КМДА заявили, що міська влада та приватні перевізники працюють над тим, щоб у маршрутках можна було відмовитися від готівкової оплати.

"Станом на сьогодні, з боку приватних перевізників вживаються заходи, направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд, зокрема вивчаються способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами", - заявили у КМДА.

Таким чином, конкретні способи запровадження безготівкової оплати у маршрутках поки опрацьовують. Валідатори мають з'явитися вже після скасування воєнного стану - протягом дев'яти місяців.