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У Києві пропонують жорсткіші правила для маршруток: за що хочуть позбавляти ліцензії

13:45 30.07.2026 Чт
2 хв
Петиція закликає встановити нові правила уже з 1 січня 2027 року
aimg Василина Копитко
У Києві пропонують жорсткіші правила для маршруток: за що хочуть позбавляти ліцензії Для приватних маршруток пропонують запровадити нові обов'язкові вимоги (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
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У Києві зареєстрували петицію із закликом зобов'язати приватних перевізників до 1 січня 2027-го обладнати маршрутки валідаторами, GPS-трекерами та системами відеоспостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст петиції.

Головне:

  • Петиція пропонує встановити у транспорті валідатори, GPS-трекери та камери спостереження за водієм.
  • Перевізників, які не виконають вимоги до 1 січня 2027 року, пропонують позбавляти ліцензії.
  • Петиція має набрати 6 тисяч необхідних підписів, щоб її розглянула влада.

Що пропонують

Автор петиції Андрій Машков пропонує позбавляти ліцензії приватних перевізників, якщо їхній рухомий склад до 1 січня 2027 року не буде обладнаний:

  • валідаторами;
  • GPS-трекерами;
  • системою відеоспостереження за водієм.

На думку автора, встановлення валідаторів допоможе відмовитися від готівкових розрахунків із водіями під час руху, що, за його словами, сприятиме безпечнішому перевезенню пасажирів.

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Також зазначається, що GPS-трекери дадуть змогу контролювати інтервали руху транспорту, а відеоспостереження за водієм стане додатковим засобом профілактики порушень правил дорожнього руху.

Станом на момент публікації петиція зібрала 247 підписів із 6 тисяч необхідних. До завершення збору підписів залишається 57 днів.

Інші ініціативи щодо транспорту в Києві

Нещодавно у Києві зареєстрували петицію із закликом вдвічі скоротити кількість рухомого складу комунальних підприємств. Так хочуть зекономити міський бюджет.

Інша петиція пропонує модернізувати систему оплати проїзду, запровадивши розрахунок залежно від відстані або кількості зупинок. Також зараз збирають підписи за ініціативу, щоб обмежити пенсіонерам кількість безкоштовних поїздок.

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