Валидаторы в маршрутках Киева: когда появится безналичная оплата

Главное: Валидаторы в киевских маршрутках должны появиться не позднее чем через 9 месяцев после отмены военного положения .

. В настоящее время маршрутки не оборудованы для безналичной оплаты и не подключены к городской системе АСУП.

и не подключены к городской системе АСУП. Частные перевозчики вместе с городскими властями ищут способы ввести безналичный проезд и наладить сотрудничество с банками.

Когда в маршрутках появятся валидаторы

Сейчас столичные маршрутки не оборудованы валидаторами для безналичной оплаты и не подключены к городской автоматизированной системе учета проезда (АСУП).

В то же время в КГГА заявили, что городские власти и частные перевозчики работают над тем, чтобы в маршрутках можно было отказаться от наличной оплаты.

"По состоянию на сегодняшний день со стороны частных перевозчиков принимаются меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд, в частности, изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями", - заявили в КГГА.

Таким образом, конкретные способы введения безналичной оплаты в маршрутках пока прорабатываются. Валидаторы должны появиться уже после отмены военного положения - в течение девяти месяцев.