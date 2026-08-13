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Валідатори у маршрутках Києва: коли з'явиться безготівкова оплата

12:53 13.08.2026 Чт
2 хв
У КМДА прокоментували можливість запровадження безготівкової оплати проїзду
aimg Василина Копитко
Валідатори у маршрутках Києва: коли з'явиться безготівкова оплата Зараз проїзд у маршрутках Києві оплачують лише готівкою (фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна)
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Валідатори у маршрутках Києва мають з'явитися не пізніше ніж через дев'ять місяців після скасування воєнного стану. Зараз приватні перевізники шукають способи запровадити безготівкову оплату та підключити транспорт до міської системи обліку проїзду.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на відповідь Департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит Hromadske.

Головне:

  • Валідатори у київських маршрутках мають з'явитися не пізніше ніж через 9 місяців після скасування воєнного стану.
  • Зараз маршрутки не обладнані для безготівкової оплати та не підключені до міської системи АСОП.
  • Приватні перевізники разом із міською владою шукають способи запровадити безготівковий проїзд і налагодити співпрацю з банками.

Коли у маршрутках з'являться валідатори

Зараз столичні маршрутки не обладнані валідаторами для безготівкової оплати та не підключені до міської автоматизованої системи обліку проїзду (АСОП).

Водночас у КМДА заявили, що міська влада та приватні перевізники працюють над тим, щоб у маршрутках можна було відмовитися від готівкової оплати.

"Станом на сьогодні, з боку приватних перевізників вживаються заходи, направлені на запровадження безготівкової оплати за проїзд, зокрема вивчаються способи реалізації та можливості співпраці з фінансовими та банківськими установами", - заявили у КМДА.

Таким чином, конкретні способи запровадження безготівкової оплати у маршрутках поки опрацьовують. Валідатори мають з'явитися вже після скасування воєнного стану - протягом дев'яти місяців.

Ініціативи щодо транспорту в Києві

Нещодавно в Києві зареєстрували петицію, в якій закликали міську владу зобов'язати приватних перевізників до 1 січня 2027-го обладнати маршрутки валідаторами, GPS-трекерами та системами відеоспостереження. Зараз ініціатива перебуває на етапі збору голосів.

Ще одна петиція пропонує модернізувати систему оплати проїзду - запровадити розрахунок залежно від відстані або кількості зупинок. Окрім цього, зараз триває збір підписів за ініціативу, щоб обмежити пенсіонерам кількість безкоштовних поїздок.

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