Валидаторы в маршрутках Киева: когда появится безналичная оплата
Валидаторы в маршрутках Киева должны появиться не позднее чем через девять месяцев после отмены военного положения. Сейчас частные перевозчики ищут способы ввести безналичную оплату и подключить транспорт в городскую систему учета проезда.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на запрос Hromadske.
Главное:
- Валидаторы в киевских маршрутках должны появиться не позднее чем через 9 месяцев после отмены военного положения.
- В настоящее время маршрутки не оборудованы для безналичной оплаты и не подключены к городской системе АСУП.
- Частные перевозчики вместе с городскими властями ищут способы ввести безналичный проезд и наладить сотрудничество с банками.
Когда в маршрутках появятся валидаторы
Сейчас столичные маршрутки не оборудованы валидаторами для безналичной оплаты и не подключены к городской автоматизированной системе учета проезда (АСУП).
В то же время в КГГА заявили, что городские власти и частные перевозчики работают над тем, чтобы в маршрутках можно было отказаться от наличной оплаты.
"По состоянию на сегодняшний день со стороны частных перевозчиков принимаются меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд, в частности, изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями", - заявили в КГГА.
Таким образом, конкретные способы введения безналичной оплаты в маршрутках пока прорабатываются. Валидаторы должны появиться уже после отмены военного положения - в течение девяти месяцев.
Инициативы по транспорту в Киеве
Недавно в Киеве зарегистрировали петицию, в которой призвали городские власти обязать частных перевозчиков до 1 января 2027-го оборудовать маршрутки валидаторами, GPS-трекерами и системами видеонаблюдения. В настоящее время инициатива находится на этапе сбора голосов.
Еще одна петиция предлагает модернизировать систему оплаты проезда - ввести расчет в зависимости от расстояния или количества остановок. Кроме того, сейчас идет сбор подписей за инициативу, чтобы ограничить пенсионерам количество бесплатных поездок.