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Главная » Жизнь » Общество

Валидаторы в маршрутках Киева: когда появится безналичная оплата

12:53 13.08.2026 Чт
2 мин
В КГГА прокомментировали возможность введения безналичной оплаты проезда
aimg Василина Копытко
Валидаторы в маршрутках Киева: когда появится безналичная оплата Сейчас проезд в маршрутках Киеве оплачивают только наличными (фото иллюстративный: Виталий Носач/РБК-Украина)
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Валидаторы в маршрутках Киева должны появиться не позднее чем через девять месяцев после отмены военного положения. Сейчас частные перевозчики ищут способы ввести безналичную оплату и подключить транспорт в городскую систему учета проезда.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ответ Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на запрос Hromadske.

Главное:

  • Валидаторы в киевских маршрутках должны появиться не позднее чем через 9 месяцев после отмены военного положения.
  • В настоящее время маршрутки не оборудованы для безналичной оплаты и не подключены к городской системе АСУП.
  • Частные перевозчики вместе с городскими властями ищут способы ввести безналичный проезд и наладить сотрудничество с банками.

Когда в маршрутках появятся валидаторы

Сейчас столичные маршрутки не оборудованы валидаторами для безналичной оплаты и не подключены к городской автоматизированной системе учета проезда (АСУП).

В то же время в КГГА заявили, что городские власти и частные перевозчики работают над тем, чтобы в маршрутках можно было отказаться от наличной оплаты.

"По состоянию на сегодняшний день со стороны частных перевозчиков принимаются меры, направленные на введение безналичной оплаты за проезд, в частности, изучаются способы реализации и возможности сотрудничества с финансовыми и банковскими учреждениями", - заявили в КГГА.

Таким образом, конкретные способы введения безналичной оплаты в маршрутках пока прорабатываются. Валидаторы должны появиться уже после отмены военного положения - в течение девяти месяцев.

Инициативы по транспорту в Киеве

Недавно в Киеве зарегистрировали петицию, в которой призвали городские власти обязать частных перевозчиков до 1 января 2027-го оборудовать маршрутки валидаторами, GPS-трекерами и системами видеонаблюдения. В настоящее время инициатива находится на этапе сбора голосов.

Еще одна петиция предлагает модернизировать систему оплаты проезда - ввести расчет в зависимости от расстояния или количества остановок. Кроме того, сейчас идет сбор подписей за инициативу, чтобы ограничить пенсионерам количество бесплатных поездок.

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