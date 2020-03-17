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"Валенсия" объявила о новых случаях заражения коронавирусом у игроков

Новости » Спорт     17.03.2020 - 10:21
"Валенсия" объявила о новых случаях заражения коронавирусом у игроков
Фото: иллюстрированное изображения (valenciacf.com)

Имена заразившихся не раскрываются

В футбольном клубе "Валенсия" сообщили о новых случаях заражения коронавирусом среди игроков команды. Об этом информирует пресс-служба на официальном сайте клуба.

Имена заразившихся не раскрываются. Вместе с тем сообщается, что положительные тесты на коронавирус сдали 35% сотрудников, включая футболистов.

Ранее валенсийская команда объявила о пяти случаях заражения.

На прошлой неделе "Валенсия" играла в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против итальянской "Аталанты", за которую выступает игрок сборной Украины Руслан Малиновский.

Напомним, 12 марта стало известно, что один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани заражен коронавирусом. Болезнь в настоящее время протекает бессимптомно.

Ранее сообщалось, что "Барселона" решила приостановить любую активность первой команды на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

РБК-Украина писало, что 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каталонцы должны были встретиться с "Наполи" 18 марта на "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре в Неаполе между командами была зафиксирована ничья.

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