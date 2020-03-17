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"Валенсія" оголосила про нові випадки зараження коронавірусом у гравців

Новини » Спорт     17.03.2020 - 10:21
"Валенсія" оголосила про нові випадки зараження коронавірусом у гравців
Фото: ілюстроване зображення (valenciacf.com)

Імена тих, хто заразивс,я не розкриваються

У футбольному клубі "Валенсія" повідомили про нові випадки зараження коронавірусів серед гравців команди. Про це інформує прес-служба на офіційному сайті клубу.

Імена тих, що заразилися не розкриваються. Разом з тим повідомляється, що позитивні тести на коронавірус здали 35% співробітників, включаючи футболістів.

Раніше валенсійська команда оголосила про п'ять випадків зараження.

Минулого тижня "Валенсія" грала в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти італійської "Аталанти", за яку виступає гравець збірної України Руслан Малиновський.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що один з футболістів "Ювентуса" Даніеле Лайки заражений коронавірусом. Хвороба в цей час протікає безсимптомно.

Раніше повідомлялося, що "Барселона" вирішила призупинити будь-яку активність першої команди на невизначений термін через поширення коронавіруса.

РБК-Україна писало, що 13 березня, було оголошено про призупинення нинішніх розіграшів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Каталонці мали зустрітися з "Наполі" 18 березня на "Камп Ноу" у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ. У першій грі в Неаполі між командами була зафіксована нічия.

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