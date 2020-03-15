ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пять представителей ФК "Валенсия" заболели коронавирусом

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 23:04
Пять представителей ФК "Валенсия" заболели коронавирусом
Иллюстративное фото (valenciacf.com)

Коронавирус обнаружили в тренеров и игроков команды

Пять представителей испанского футбольного клуба "Валенсия" заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Валенсия".

Отмечается, что коронавирус обнаружили среди тренеров и игроков команды. Все они находятся в изоляции у себя дома.

Напомним, 12 марта стало известно, что один из футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани заражен коронавирусом. Болезнь в настоящее время протекает бессимптомно.

Также сообщалось, что власти Испании в связи с пандемией коронавируса намерены ввести в стране карантин. Ограничения будут введены с 8:00 утра воскресенья, 15 марта.

Ранее сообщалось, что "Барселона" решила приостановить любую активность первой команды на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

РБК-Украина писало, что 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Каталонцы должны были встретиться с "Наполи" 18 марта на "Камп Ноу" в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре в Неаполе между командами была зафиксирована ничья.

Минздрав и Facebook запускают сервис информирования о коронавирусе в Украине В Черновицкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали четыре человека
Новости Украины Коронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь