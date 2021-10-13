Вакцинация без врача. В Украине хотят упростить процедуру прививания

Соответствующие изменения в приказ Минздрава от 16 сентября 2011 года №595 "Положения об организации и проведении профилактических прививок" уже подготовлены, сейчас они на стадии общественного обсуждения.

Отмечено, что проводить вакцинацию хотят разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную степень профессионального младшего бакалавра по специальности "Медсестринство".

"К проведению прививок в Украине будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по организации и техники проведения прививок, а также обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину", - объясняют в ведомстве.

Вместе с тем предусмотрено, что за гражданином остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или нет.

Также определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.