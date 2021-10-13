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Вакцинація без лікаря. В Україні хочуть спростити процедуру щеплення

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я пропонує в Україні спростити доступ до вакцинації. Так, планується дозволити медсестрам та медбратам в окремих випадках робити щеплення без залучення лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Відповідні зміни до наказу МОЗ від 16 вересня 2011 року №595 "Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень" вже підготовлені, наразі вони на стадії громадського обговорення.

Зазначено, що проводити вакцинацію хочуть дозволити медичним працівникам, які мають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю "Медсестринство".

"До здійснення щеплень в Україні будуть допущені медсестри та медбрати, які пройдуть спеціальну підготовку з організації й техніки проведення щеплень, а також навчання з надання невідкладної допомоги в разі виникнення невідкладних серйозних реакцій на вакцину", - пояснюють у відомстві.

Разом з тим передбачено, що за особою залишається право вибору - погодитися на консультування та вакцинацію без залучення лікаря або ні.

Також визначено перелік станів та ситуацій, при яких висновок лікаря про вакцинацію є обов’язковим.

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УкраїнаМінстерство охорони здоров'я УкраїниВакцинація