Ветеранам АТО разрешили вне очереди вакцинироваться от COVID
Министерство здравоохранения, чтобы ускорить вакцинацию в Украине, добавило ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами Covishield. Они могут записаться на привику через "Дію" или контакт-цент Минздрава.
Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Сообщается, что в дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины.
"В случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации", - говорится в сообщении.
Участники боевых действий могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение "Дія", а также через контакт-центр Минздрава.
На портале или в приложении "Дія" нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.
Напомним, ранее Киев открыл онлайн-запись на вакцинацию от COVID остаточными дозами.
Подробнее о процессе читайте в материале РБК-Украина "Личный опыт. Как в Украине вакцинируют от COVID-19 и что происходит после прививки".