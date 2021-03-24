Вакцинація ветеранів поза чергою: як записатися на COVID-щеплення

Українські ветерани можуть вакцинуватися від коронавірусу поза чергою у разі наявності невикористаних доз вакцини. Записатися на щеплення від коронавірусу учасники бойових дій можуть двома способами.

Про це заявили у Міністерстві ветеранів .

Запис через контакт-центр МОЗ

Ветерани можуть записатися на щеплення від коронавірусу за телефоном 0 800 60 20 19. Для запису потрібно буде надати оператору свої дані та вказати ідентифікаційний код чи номер паспорта громадянина.

Учасники бойових дій також зможуть обрати місце проходження вакцинації. Після цього їм залишиться тільки дочекатися запрошення на вакцинацію.

Запис через регіональних координаторів

На щеплення також можна записатися через мережу регіональних координаторів. Для цього потрібно перейти на сайт Мінветеранів та заповнити анкету відповідно до регіону проживання.

В анкеті потрібно буде вказати ПІБ, дату народження, номер телефону, сферу діяльності, місце проживання (реєстрації) та постійного перебування в робочий час. Після заповнення анкети, залишається тільки чекати на дзвінок.

"Вам одразу зателефонують, як тільки невикористані дози вакцини будуть у наявності, та повідомлять час та місце проведення щеплення", - зазначили в міністерстві.

У відомстві наголосили, що вакцинація ветеранів війни на Донбасі буде проводитися тільки виключно за добровільною згодою.