ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вакцинация в Украине: одну дозу сделали более 6 млн человек

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 10:24
Вакцинация в Украине: одну дозу сделали более 6 млн человек Фото: сколько украинцев сделали прививку от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививку от коронавируса. Прививку от COVID-19 хотя бы одной дозой сделали 6,2 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

58 605 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки. Одну дозу получили 34 743 человека, полностью иммунизированные - 23 862 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 6 282 898 человек, из них получили одну дозу - 6 282 896 человек, полностью иммунизированные и получили две дозы - 5 137 923 человека (из них два человека получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 11 420 819 прививок.

В течение суток работали:

  • 433 мобильные бригады,
  • 1 649 пунктов прививки;
  • 357 центров вакцинации.

Напомним, в Украине обнаружили за минувшие сутки 3983 новых случая коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина Вакцинация
NEWS
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит