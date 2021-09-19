Вакцинація в Україні: одну дозу зробили більше 6 млн людей
Фото: скільки українців зробили щеплення від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу. Щеплення від COVID-19 хоча б однією дозою зробили 6,2 млн людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
58 605 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу. Одну дозу отримали 34 743 людини, повністю імунізовані - 23 862 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 282 898 людей, з них отримали одну дозу - 6 282 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 137 923 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 11 420 819 щеплень.
Протягом доби працювали:
- 433 мобільні бригади,
- 1 649 пунктів щеплення;
- 357 центрів вакцинації.