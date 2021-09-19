ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине 3983 новых случая коронавируса

Новина українською →
Киев, Воскресенье 19 сентября 2021 08:19
В Украине 3983 новых случая коронавируса Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили за минувшие сутки 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов - 46; выздоровевших - 546 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 176 человек, методом ИФА - 3 982 человека, экспресс-тестами - 18 700 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 348 381 человек;
  • выздоровели - 2 230 852 человека;
  • летальных исходов - 54 875.

Напомним, только в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости коронавирусом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
NEWS
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
Боевики на Донбассе шесть раз открывали огонь по позициям военнослужащих, потерь нет
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит