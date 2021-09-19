В Украине 3983 новых случая коронавируса
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине обнаружили за минувшие сутки 3983 новых случая коронавируса. Больше всего заражений за сутки подтвердили в Харьковской и Одесской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
За сутки госпитализировали 1 767 человек; летальных исходов - 46; выздоровевших - 546 человек. Вчера протестовали методом ПЦР - 23 176 человек, методом ИФА - 3 982 человека, экспресс-тестами - 18 700 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 348 381 человек;
- выздоровели - 2 230 852 человека;
- летальных исходов - 54 875.