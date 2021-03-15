UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вакцинация в Украине: интервал между прививками от СOVID могут увеличить

Автор: РБК-Украина

В рамках вакцинации в Украине от коронавируса могут увеличить интервал между первой и второй прививкой. В частности, с 4 до 12 недель.

Об этом в интервью "Украинской правде. Жизнь" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, с учетом нынешних объемов вакцины - 500 000 доз, которые завезли в феврале, - можно выйти на 18 000 прививок в сутки. Это при условии, что мобильные бригады начнут делать повторные прививки на 29-й день после первой.

"Но пока мы еще ожидаем решения НТГИ (Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, - ред.), которая может рекомендовать нам изменить оптимальный срок проведения второй прививки с 4 недель на 12. А это полностью изменит нашу стратегию к проведению кампании иммунопрофилактики", - отметил Ляшко.

Отметим, согласно текущему протоколу, в Украине между первой и второй прививкой вакциной Covishield должно пройти 28 дней.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что первая прививка снижает вероятность заражения COVID на 76%. Однако только вторая доза дает полную защиту.

С начала вакцинации в Украине первую дозу получили более 53 000 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияCOVID-19Виктор Ляшко
Читайте также
Ляшко: в Украине с точки зрения эпидемиологии вторая волна COVID
Прогноз погоды