Первая COVID-прививка уменьшает вероятность заражения на 76%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.
"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.
Он также добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.
Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закупленная партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.
Также известно, что с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19. Больше всего вакцинированных в Донецкой области (5044), меньше всего - в Черниговской области (1006).
Также сообщалось, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.