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Первая COVID-прививка уменьшает вероятность заражения на 76%, - Зеленский

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 13:36
Первая COVID-прививка уменьшает вероятность заражения на 76%, - Зеленский Фото: вакцинация (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Он также добавил, что после второй дозы человек получает полную защиту от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Надо объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76%. Поэтому шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что в связи с этим, гражданам не следует забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация продолжается.

Напомним, вакцинация в Украине началась 24 февраля, в ее рамках используется препарат Covishield индийского производства, который изготовлен по лицензии AstraZeneca. Закупленная партия объемом 500 000 доз должна пойти на вакцинацию около 250 000 украинцев.

Также известно, что с начала кампании вакцинации было сделано 53 155 прививок против COVID-19. Больше всего вакцинированных в Донецкой области (5044), меньше всего - в Черниговской области (1006).

Также сообщалось, что Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

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