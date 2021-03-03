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Вакцинация в Украине: на COVID-прививку записались 100 тысяч украинцев

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 18:33
Вакцинация в Украине: на COVID-прививку записались 100 тысяч украинцев Фото: приложение "Дія" на смартфоне (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

По состоянию на 3 марта на вакцинацию от коронавирус в Украине записались 100 тысяч украинцев. Большинство записей на прививку было осуществлено с помощью мобильного приложения "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам министра, через приложение "Дія" на прививку от коронавируса записались 87 тысяч граждан.

"100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение "Дія", 9,9 тысячи - через портал "Дія", 2,8 тысячи - с помощью контакт-центра Минздрава", - рассказал он.

Напомним, в Минздраве объяснили, почему учителя не могут записаться на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія".

Как записаться на прививку от коронавируса с помощью смартфона - в материале РБК-Украина.

Добавлю, за вчера в Украине от коронавируса привили почти 2 тысячи человек. Всего получили прививки 6888 человек.

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