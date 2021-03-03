Вакцинація в Україні: на COVID-щеплення записалися 100 тисяч українців
Станом на 3 березня на вакцинацію від коронавірусу в Україні записалися 100 тисяч українців. Більшість записів на щеплення було здійснено за допомогою мобільного застосунку "Дія".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За словами міністра, через застосунок "Дія" на щеплення від коронавірусу записалися 87 тисяч громадян.
"100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через застосунок "Дія", 9,9 тисяч - через портал "Дія", 2,8 тисяч - за допомогою контакт-центру МОЗ", - розповів він.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через застосунок "Дія".
Як записатися на щеплення від коронавірусу за допомогою смартфону - у матеріалі РБК-Україна.
Додам, за вчора в Україні від коронавірусу прищепили майже 2 тисячі осіб. Всього отримали щеплення 6888 осіб.