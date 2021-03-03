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Вакцинація в Україні: на COVID-щеплення записалися 100 тисяч українців

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 18:33
Вакцинація в Україні: на COVID-щеплення записалися 100 тисяч українців Фото: застосунок "Дія" на смартфоні (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на 3 березня на вакцинацію від коронавірусу в Україні записалися 100 тисяч українців. Більшість записів на щеплення було здійснено за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами міністра, через застосунок "Дія" на щеплення від коронавірусу записалися 87 тисяч громадян.

"100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через застосунок "Дія", 9,9 тисяч - через портал "Дія", 2,8 тисяч - за допомогою контакт-центру МОЗ", - розповів він.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через застосунок "Дія".

Як записатися на щеплення від коронавірусу за допомогою смартфону - у матеріалі РБК-Україна.

Додам, за вчора в Україні від коронавірусу прищепили майже 2 тисячі осіб. Всього отримали щеплення 6888 осіб.

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