Вакцинація в Україні: на COVID-щеплення записалися 100 тисяч українців

Станом на 3 березня на вакцинацію від коронавірусу в Україні записалися 100 тисяч українців. Більшість записів на щеплення було здійснено за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"100 тисяч українців записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19. 87 тисяч записалися через застосунок "Дія", 9,9 тисяч - через портал "Дія", 2,8 тисяч - за допомогою контакт-центру МОЗ", - розповів він.

За словами міністра, через застосунок "Дія" на щеплення від коронавірусу записалися 87 тисяч громадян.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чому вчителі не можуть записатися на вакцинацію від коронавірусу через застосунок "Дія".

Як записатися на щеплення від коронавірусу за допомогою смартфону - у матеріалі РБК-Україна.

Додам, за вчора в Україні від коронавірусу прищепили майже 2 тисячі осіб. Всього отримали щеплення 6888 осіб.