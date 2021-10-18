Вакцинальный бум, транспортный коллапс и игнорирование ограничений: ситуация в областях "красной" зоны
С сегодняшнего дня в "красной" зоне карантина 5 областей. В некоторых городах образовались очереди к центрам вакцинации и транспортный коллапс.
Какая ситуация в областях "красной" зоны, говорится в материале РБК-Украина.
Общяя ситуация
По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
В этих областях запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.
Ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.
Одесса
Минувшие выходные стали рекордными по количеству прививок от коронавируса в Одессе и области. С утра в некоторые поликлиники стояли огромные очереди, сообщила глава Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко.
"Я убедительно всех прошу: записывайтесь через регистратуру или через приложение Helsi, прежде, чем приходить. Невозможно обеспечить вакциной сразу 300 человек, которые единомоментно пришли", - сказала Денисенко.
Днепр
В некоторых центрах желающих вакцинироваться настолько много, что создаются огромные очереди. Большие очереди в "Меноре", там было 500 человек, сообщает местное издание gorod.
В центре отмечают, что должны вакцинировать сегодня примерно 6 тысяч человек - это в 10 раз больше нежели в эту субботу.
Херсон
"Красная" зона в Херсоне привела к транспортному коллапсу. Из-за ограничений не выходят маршрутки, а на остановках общественного транспорта наблюдаются очереди.
Маршрутчики не выходят на работу, поскольку им не выгодно перевозить ограниченное количество пассажиров, а за переполненные автобусы им грозят штрафы.
Запорожье
В общественном транспорте Запорожья полностью игнорируют карантинные ограничения, пишет местное издание "Первый запорожский". Городские власти обещают проверки и штрафы.
"Так больше не может продолжаться! Вы просто заставляете нас ввести жесткие ограничения", - заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев.