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Вакцинальный бум, транспортный коллапс и игнорирование ограничений: ситуация в областях "красной" зоны

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Одесса, Понедельник 18 октября 2021 15:45
Вакцинальный бум, транспортный коллапс и игнорирование ограничений: ситуация в областях "красной" зоны Фото: какая ситуация в областях "красной" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

С сегодняшнего дня в "красной" зоне карантина 5 областей. В некоторых городах образовались очереди к центрам вакцинации и транспортный коллапс.

Какая ситуация в областях "красной" зоны, говорится в материале РБК-Украина.

Общяя ситуация

По состоянию на сегодня, в зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

В этих областях запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В этой зоне могут работать только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки.

Ограничений для транспорта в "красной" зоне нет, но местные власти могут их вводить по своему усмотрению.

Одесса

Минувшие выходные стали рекордными по количеству прививок от коронавируса в Одессе и области. С утра в некоторые поликлиники стояли огромные очереди, сообщила глава Одесского областного центра общественного здоровья Оксана Денисенко.

"Я убедительно всех прошу: записывайтесь через регистратуру или через приложение Helsi, прежде, чем приходить. Невозможно обеспечить вакциной сразу 300 человек, которые единомоментно пришли", - сказала Денисенко.

Днепр

В некоторых центрах желающих вакцинироваться настолько много, что создаются огромные очереди. Большие очереди в "Меноре", там было 500 человек, сообщает местное издание gorod.

В центре отмечают, что должны вакцинировать сегодня примерно 6 тысяч человек - это в 10 раз больше нежели в эту субботу.

Херсон

"Красная" зона в Херсоне привела к транспортному коллапсу. Из-за ограничений не выходят маршрутки, а на остановках общественного транспорта наблюдаются очереди.

Маршрутчики не выходят на работу, поскольку им не выгодно перевозить ограниченное количество пассажиров, а за переполненные автобусы им грозят штрафы.

Запорожье

В общественном транспорте Запорожья полностью игнорируют карантинные ограничения, пишет местное издание "Первый запорожский". Городские власти обещают проверки и штрафы.

"Так больше не может продолжаться! Вы просто заставляете нас ввести жесткие ограничения", - заявил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

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