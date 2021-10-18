Вакцинальний бум, транспортний колапс та ігнорування обмежень: ситуація в областях "червоної" зони

Відсьогодні в "червоній" зоні карантину 5 областей. У деяких містах утворилися черги до центрів вакцинації і транспортний колапс.

Яка ситуація в областях "червоної" зони, йдеться в матеріалі РБК-Україна .

Загальна ситуація

Станом на сьогодні, в зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями знаходяться 5 областей, а саме:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

У цих областях заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центрів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати тільки продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки і аптеки.

Обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

Одеса

Минулі вихідні стали рекордними за кількістю щеплень від коронавірусу в Одесі та області. З ранку в деякі поліклініки стояли величезні черги, повідомила глава одеського обласного Центру громадського здоров'я Оксана Денисенко.

"Я переконливо всіх прошу: записуйтеся через реєстратуру або через додаток Helsi, перш, ніж приходити. Неможливо забезпечити вакциною відразу 300 осіб, які однодумно прийшли", - сказала Денисенко.

Дніпро

У деяких центрах бажаючих вакцинуватися настільки багато, що створюються величезні черги. Великі черги в "Менорі", там було 500 осіб, повідомляє місцеве видання gorod.

У центрі зазначають, що мають вакцинувати сьогодні приблизно 6 тисяч осіб - це в 10 разів більше ніж цієї суботи.