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Вакцинальний бум, транспортний колапс та ігнорування обмежень: ситуація в областях "червоної" зони

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Одеса, Понеділок 18 жовтня 2021 15:45
Вакцинальний бум, транспортний колапс та ігнорування обмежень: ситуація в областях "червоної" зони Фото: яка ситуація в областях "червоної" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Відсьогодні в "червоній" зоні карантину 5 областей. У деяких містах утворилися черги до центрів вакцинації і транспортний колапс.

Яка ситуація в областях "червоної" зони, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Загальна ситуація

Станом на сьогодні, в зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями знаходяться 5 областей, а саме:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

У цих областях заборонено роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, фітнес-центрів, ТРЦ. У цій зоні можуть працювати тільки продуктові магазини, банки, пошта, АЗС, ветклініки і аптеки.

Обмежень для транспорту в "червоній" зоні немає, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

Одеса

Минулі вихідні стали рекордними за кількістю щеплень від коронавірусу в Одесі та області. З ранку в деякі поліклініки стояли величезні черги, повідомила глава одеського обласного Центру громадського здоров'я Оксана Денисенко.

"Я переконливо всіх прошу: записуйтеся через реєстратуру або через додаток Helsi, перш, ніж приходити. Неможливо забезпечити вакциною відразу 300 осіб, які однодумно прийшли", - сказала Денисенко.

Дніпро

У деяких центрах бажаючих вакцинуватися настільки багато, що створюються величезні черги. Великі черги в "Менорі", там було 500 осіб, повідомляє місцеве видання gorod.

У центрі зазначають, що мають вакцинувати сьогодні приблизно 6 тисяч осіб - це в 10 разів більше ніж цієї суботи.

Херсон

"Червона" зона в Херсоні призвела до транспортного колапсу. Через обмеження не виходять маршрутки, а на зупинках громадського транспорту спостерігаються черги.

Маршрутники не виходять на роботу, оскільки їм не вигідно перевозити обмежену кількість пасажирів, а за переповнені автобуси їм загрожують штрафи.

Запоріжжя

У громадському транспорті Запоріжжя повністю ігнорують карантинні обмеження, пише місцеве видання "Перший Запорізький". Міська влада обіцяє перевірки і штрафи.

"Так більше не може тривати! Ви просто змушуєте нас ввести жорсткі обмеження", - заявив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

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