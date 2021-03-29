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Вакцина CoronaVac формирует длительный иммунитет даже с учетом мутаций вируса, - Минздрав

Автор: Игорь Литвиненко

Китайская вакцина CoronaVac эффективна при мутациях коронавируса. Данный препарат содержит четыре антигена вируса.

Об этом заявила советник министра здравоохранения, эпидемиолог Наталья Виноград, передает пресс-служба Минздрава.

По ее словам, эта вакцина имеет ряд преимуществ перед другими препаратами.

"Инактивированная вакцина CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech содержит все четыре антигены вируса, формирует длительный поствакцинальный иммунитет даже с учетом мутаций вируса", - заявила Виноград.

Напомним, 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Первая партия насчитывает 200 тысяч доз. Всего Украина закупила 2 млн доз вакцины.

Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac. В частности, по результатам исследования, данный препарат показал эффективность в 83,5% после прививки двумя дозами.

По словам президента Владимира Зеленского, следующую партию вакцины Sinovac Украина должна получить в ближайшие недели.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирусВакцина от коронавируса
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