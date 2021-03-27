Украина получит следующую партию вакцины Sinovac в ближайшие недели, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech. Наше государство ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.
По словам Зеленского, в общем подписан контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.
"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ей получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - подчеркнул президент.
Он также обратил внимание, что прививку вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".
Напомним, ранее Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac.
Как писало РБК-Украина, 25 марта в страну прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.
Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.