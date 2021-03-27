Украина получит следующую партию вакцины Sinovac в ближайшие недели, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech . Наше государство ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.

По словам Зеленского, в общем подписан контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ей получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что прививку вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".