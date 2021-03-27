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Украина получит следующую партию вакцины Sinovac в ближайшие недели, - Зеленский

Новина українською → Украина, Суббота 27 марта 2021 15:18
Украина получит следующую партию вакцины Sinovac в ближайшие недели, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе Украина получила 215 тысяч доз вакцины против коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech. Наше государство ожидает следующую партию препарата в ближайшие недели.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, в общем подписан контракт предусматривает почти 2 миллиона доз вакцины.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ей получили президент Эрдоган и Патриарх Варфоломей", - подчеркнул президент.

Он также обратил внимание, что прививку вакциной CoviShield от AstraZeneca в Индии и Европе сделали почти 50 миллионам человек, что "красноречиво свидетельствует о признании ее безопасности и качества".

Напомним, ранее Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac.

Как писало РБК-Украина, 25 марта в страну прибыла первая партия вакцины CoronaVac. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.

Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.

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