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Вакцина CoronaVac формує тривалий імунітет навіть з урахуванням мутацій вірусу, - МОЗ

Автор: Ігор Литвиненко

Китайська вакцина CoronaVac ефективна при мутаціях коронавірусу. Даний препарат містить чотири антигену вірусу.

Про це заявила радник міністра охорони здоров'я, епідеміолог Наталія Виноград, повідомляє прес-служба МОЗ.

За її словами, ця вакцина має ряд переваг перед іншими препаратами.

"Інактивована вакцина CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech містить всі чотири антигени вірусу, формує тривалий поствакцинальний імунітет навіть з урахуванням мутацій вірусу", - заявила Виноград.

Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac. Перша партія налічує 200 тисяч доз. Всього Україна закупила 2 млн доз вакцини.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я розповіла про ефективності і можливі побічні ефекти вакцини CoronaVac. Зокрема, за результатами дослідження, даний препарат показав ефективність у 83,5% після щеплення двома дозами.

За словами президента Володимира Зеленського, наступну партію вакцини Sinovac Україна повинна отримати в найближчі тижні.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірусВакцина від коронавірусу
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