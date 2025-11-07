ВАКС змінив Труханову запобіжний захід: що відомо

Підозра Труханову

Нагадаємо, 28 жовтня ексмеру Одеси було оголошено підозру у службовій недбалості через бездіяльність під час повені, що сталася 30 вересня.

У справі також фігурують двоє його заступників, а також представники департаментів міськради та керівники комунального підприємства.

На основі зібраних доказів їм було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, що призвела до загибелі людини).

За версією слідства, їхні дії призвели до трагічних наслідків під час стихії. Загалом потужні зливи в Одесі забрали життя девʼятьох людей.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливим обмеженням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, а також штрафом від двох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без нього (34-85 тисяч гривень).

