ВАКС изменил Труханову меру пресечения: что известно

Подозрение Труханову

Напомним, 28 октября экс-мэру Одессы было объявлено подозрение в служебной халатности из-за бездействия во время наводнения, произошедшего 30 сентября.

В деле также фигурируют двое его заместителей, а также представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.

На основе собранных доказательств им было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека).

По версии следствия, их действия привели к трагическим последствиям во время стихии. В целом мощные ливни в Одессе унесли жизни девяти человек.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штрафом от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без него (34-85 тысяч гривен).

