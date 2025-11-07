ВАКС изменил Труханову меру пресечения: что известно

Сегодня, 7 ноября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда Украины изменила меру пресечения экс-мэру Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В частности, размер залога для обвиняемого, согласно решению суда, вырос с 30 до 42 млн гривен. При этом судьи отказали в удовлетворении ходатайства о взятии Труханова под стражу.
31 октября бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в течение не менее 60 дней. Кроме того, его обязали носить электронный браслет.
Напомним, 28 октября экс-мэру Одессы было объявлено подозрение в служебной халатности из-за бездействия во время наводнения, произошедшего 30 сентября.
В деле также фигурируют двое его заместителей, а также представители департаментов горсовета и руководители коммунального предприятия.
На основе собранных доказательств им было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая гибель человека).
По версии следствия, их действия привели к трагическим последствиям во время стихии. В целом мощные ливни в Одессе унесли жизни девяти человек.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с возможным ограничением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а также штрафом от двух до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или без него (34-85 тысяч гривен).
