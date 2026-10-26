ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко у понад 100 разів

18:25 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко у понад 100 разів Фото: Юлія Тимошенко (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, зменшивши суму застави з 33 мільйонів до 266 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВАКС.

Таким чином, суд зменшив розмір застави для Юлії Тимошенко у 124 рази. Згідно з даними громадської організації Transparency International Ukraine, про перегляд запобіжного заходу клопотала сама народна депутатка.

Під час судового засідання вона заявила, що запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн був для неї "надмірним та неспівмірним".

Справа Тимошенко

Нагадаємо, 13 січня НАБУ і САП заявили про викриття керівниці однієї з парламентських фракцій, яка, за даними слідства, пропонувала народним депутатам хабарі за голосування за певні законопроєкти.

Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Крім того, НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією правоохоронців, Тимошенко домовляється з окремими депутатами про винагороду в обмін на потрібне голосування.

Зазначимо, сама Тимошенко відкидає всі звинувачення та називає справу "політично вмотивованою". На її думку, кримінальне провадження пов’язане з можливими виборами в Україні.

РБК-Україна також писало, що 7 травня ВАКС не продовжив частину обмежень щодо Тимошенко у справі НАБУ. Зокрема, для нардепки скасували заборону на поїздки за кордон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Тимошенко Суд Запобіжний захід
Новини
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Корецький закликав бізнес готуватися до найгіршого сценарію на тлі посилення атак РФ
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом