ВАКС зменшив заставу для Юлії Тимошенко у понад 100 разів

Вищий антикорупційний суд пом'якшив запобіжний захід лідерці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, зменшивши суму застави з 33 мільйонів до 266 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію ВАКС.

Таким чином, суд зменшив розмір застави для Юлії Тимошенко у 124 рази. Згідно з даними громадської організації Transparency International Ukraine, про перегляд запобіжного заходу клопотала сама народна депутатка.

Під час судового засідання вона заявила, що запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33 млн грн був для неї "надмірним та неспівмірним".

Справа Тимошенко

Нагадаємо, 13 січня НАБУ і САП заявили про викриття керівниці однієї з парламентських фракцій, яка, за даними слідства, пропонувала народним депутатам хабарі за голосування за певні законопроєкти.

Згодом стало відомо, що йдеться про Юлію Тимошенко. Крім того, НАБУ оприлюднило записи розмов, на яких, за версією правоохоронців, Тимошенко домовляється з окремими депутатами про винагороду в обмін на потрібне голосування.