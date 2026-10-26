ВАКС уменьшил залог для Юлии Тимошенко более чем в 100 раз
Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, уменьшив сумму залога с 33 миллионов до 266 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВАКС.
Таким образом, суд снизил размер залога для Юлии Тимошенко в 124 раза. Согласно данным общественной организации Transparency International Ukraine, о пересмотре меры пресечения ходатайствовала сама народная депутат.
Во время судебного заседания она заявила, что мера пресечения в виде залога в размере 33 млн грн была для нее "чрезмерной и несоразмерной".
Дело Тимошенко
Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций, которая, по данным следствия, предлагала народным депутатам взятки за голосование за определенные законопроекты.
Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии правоохранителей, Тимошенко договаривается с отдельными депутатами о вознаграждении в обмен на нужное голосование.
Отметим, сама Тимошенко отвергает все обвинения и называет дело "политически мотивированным". По ее мнению, уголовное производство связано с возможными выборами в Украине.
РБК-Украина также писало, что 7 мая ВАКС не продлил часть ограничений по Тимошенко по делу НАБУ. В частности, для нардепа отменили запрет на поездки за границу.