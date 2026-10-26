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ВАКС уменьшил залог для Юлии Тимошенко более чем в 100 раз

18:25 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
ВАКС уменьшил залог для Юлии Тимошенко более чем в 100 раз Фото: Юлия Тимошенко (Getty Images)
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Высший антикоррупционный суд смягчил меру пресечения лидеру фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, уменьшив сумму залога с 33 миллионов до 266 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВАКС.

Таким образом, суд снизил размер залога для Юлии Тимошенко в 124 раза. Согласно данным общественной организации Transparency International Ukraine, о пересмотре меры пресечения ходатайствовала сама народная депутат.

Во время судебного заседания она заявила, что мера пресечения в виде залога в размере 33 млн грн была для нее "чрезмерной и несоразмерной".

Дело Тимошенко

Напомним, 13 января НАБУ и САП заявили о разоблачении руководительницы одной из парламентских фракций, которая, по данным следствия, предлагала народным депутатам взятки за голосование за определенные законопроекты.

Впоследствии стало известно, что речь идет о Юлии Тимошенко. Кроме того, НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии правоохранителей, Тимошенко договаривается с отдельными депутатами о вознаграждении в обмен на нужное голосование.

Отметим, сама Тимошенко отвергает все обвинения и называет дело "политически мотивированным". По ее мнению, уголовное производство связано с возможными выборами в Украине.

РБК-Украина также писало, что 7 мая ВАКС не продлил часть ограничений по Тимошенко по делу НАБУ. В частности, для нардепа отменили запрет на поездки за границу.

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