ВАКС заработает 5 сентября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начнет свою работу 5 сентября 2019 года. Соответствующее решение принято на собрании судей ВАКС, заявил председательствующий судья Виктор Маслов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Собрание Высшего антикоррупционного суда решили определить днем начала работы Высшего антикоррупционного суда 5 сентября 2019", - сообщил Маслов.

Так, проект решения набрал большинство голосов от присутствующих.

"Решение об утверждении проекта принято", - добавил он.

По словам Маслова, информация о начале работы Высшего антикоррупционного суда должна быть обнародована на веб-портале "Судебная власть" и в газете "Голос Украины".

Напомним, в ходе тайного голосования заместителем председателя Высшего антикоррупционного суда избран судья Евгений Крук. Крук избран заместителем на 3 года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Кроме того, сегодня во время собрания судей Елена Танасевич была избрана главой Высшего антикоррупционного суда Украины. Из-за отсутствия голосов во время первых двух туров голосования судьям пришлось провести новые выборы главы учреждения. Так, после часового перерыва в заседании счетная комиссия подготовила новые бюллетени для голосования. Отметим, избрание главы ВАКС проходило путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 38 судей.

Так, судьи ВАКС и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу 11 апреля.