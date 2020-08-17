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ВАКС заочно арестовал Злочевского

Киев, Понедельник 17 августа 2020 13:37
ВАКС заочно арестовал Злочевского
Фото: Николай Злочевский (УНИАН)
Автор: Анастасия Рокитна, Марианна Присяжнюк

Злочевский проходит подозреваемым по делу о рекордной взятке

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Его взяли под стражу по делу об организации предоставления им 6 млн взятки руководителям Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил на брифинге глава САП Назар Холодницкий.

Он заявил, что расследование дела закончат во рамках определенных сроков.

"Сегодня избрана мера пресечения (Злочевскому, - ред.) в форме содержания под стражей", - сказал Холодницкий.

Как известно, в июне антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, которое расследует НАБУ.

Отметим, они пытались подкупить органы за закрытие уголовного дела ко дню рождения Злочевского.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск Злочевского.

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