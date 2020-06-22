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Взятка Холодницкому: замглавы налоговой Киева оставили под стражей

Новости » Происшествия     22.06.2020 - 18:12
Взятка Холодницкому: замглавы налоговой Киева оставили под стражей
Фото: Холодницкий, Сытник и 6 млн долларов (facebook.com/sap.gov.ua)

Николаю Ильяшенко оставили прежнюю меру пресечения

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения первому заместителю киевского управления Государственной налоговой службы Николаю Ильяшенко. Чиновник останется под стражей до 10 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Ильяшенко является одним из трех фигурантов по делу о рекордной взятке в истории Украины. Чиновника арестовали 15 июня, защита подала апелляцию.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставила в силе постановление следственного судьи, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 84,080 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Напомним, сегодня было отказано в пересмотре меры пресечения еще одному фигуранту дела - экс-руководительнице одного из департаментов Государственной фискальной службы.

Третьего подозреваемого - экс-директора по правовым вопросам компании Burisma Андрея Кичу, суд отпустил под залог.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины взятка
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