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ВАКС заочно заарештував Злочевського

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 13:37
ВАКС заочно заарештував Злочевського
Фото: Микола Злочевський (УНІАН)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Злочевський проходить підозрюваним по справі про рекордний хабар

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього міністра екології та природних ресурсів Миколу Злочевського. Його взяли під варту у справі про організацію ним надання 6 млн хабара керівникам Нацонального антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив на брифінгу голова САП Назар Холодницький.

Він заявив, що розслідування справи закінчать в рамках визначених строків.

"Сьогодні обраний запобіжний захід (Злочевському, - ред.) у формі тримання під вартою", - сказав Холодницький.

Як відомо, в червні антикорупційні органи викрили "на гарячому" трьох осіб відразу після надання 5 млн доларів хабара для подальшої передачі керівнику САП Назару Холодницькому. Він нібито мав закрити кримінальну справу проти Миколи Злочевського, яку розслідує НАБУ.

Зазначимо, вони намагалися підкупити органи за закриття кримінальної справи до дня народження Злочевського.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили в розшук Злочевського.

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