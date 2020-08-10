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НАБУ и САП объявили Злочевского в розыск

Киев, Понедельник 10 августа 2020 18:13
НАБУ и САП объявили Злочевского в розыск
Фото: Николай Злочевский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

На данный момент Николай Злочевский скрывается за границей

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского. Ранее НАБУ объявило ему подозрение по делу о рекордной взятке в размере 5 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные розыскного учета Министерства внутренних дел Украины.

По информации МВД, Злочевского обвиняют по части 4 статьи 369 Криминального кодекса Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

НАБУ и САП объявили Злочевского в розыск

Отметим, на данный момент экс-министр скрывается за границей, антикоррупционные органы подозревают его также в незаконном обогащении.

Напомним, в июне антикоррупционные органы разоблачили "на горячем" трех человек сразу после предоставления 5 млн долларов взятки для дальнейшей передачи руководителю САП Назару Холодницкому. Он якобы должен был закрыть уголовное дело против Николая Злочевского, которое расследует НАБУ.

После суд арестовал замглаву налоговой Киева Николая Ильяшенко, юриста компании Burisma Андрея Кичу и бывшую чиновницу Фискальной службы Елену Мазурову.

По данным следствия, они пытались подкупить органы за закрытие уголовного дела ко дню рождения Злочевского.

1 июля НАБУ объявило подозрение Николаю Злочевскому.

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