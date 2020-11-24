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ВАКС закрыл дело против экс-министра энергетики Насалика

Автор: Игорь Литвиненко

Высший антикоррупционный суд закрыл дело бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Его подозревали в недекларировании около 1,25 миллиона долларов доходов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Соответствующее решение во вторник, 24 ноября, приняла коллегия судей ВАКС.

"Во время судебного заседания прокурор САП считал, что у суда отсутствуют основания для продолжения рассмотрения дела, а у прокурора - для продолжения поддержания государственного обвинения в суде. Вместе с тем обвиняемый возражал против прекращения дела, настаивая на продолжении судебного разбирательства для своего оправдания", - сообщили в суде.

Полный текст постановления будет объявлен 27 ноября в 12:45.

Отметим, такое решение связано с тем, что в конце октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Напомним, год назад САП направила в ВАКС обвинительный акт в отношении Насалика. По версии следствия, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1,25 млн долларов.

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