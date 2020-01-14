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Дело экс-министра энергетики Насалика назначено к рассмотрению по существу

Новости » Политика     14.01.2020 - 19:02
Дело экс-министра энергетики Насалика назначено к рассмотрению по существу
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Заседание состоится 23 января

Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Специализированной анткорупционной прокуратуры (САП).

Отмечается, что сегодня состоялось подготовительное судебное заседание по делу об обвинении Насалика во внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления 2015-2018 годы.

"На заседании коллегия судей рассмотрела и отказала в удовлетворении ходатайства стороны защиты о возвращении обвинительного акта прокурору и прекращении дела. После рассмотрения указанных ходатайств, поддержав позицию государственного обвинения, суд постановил назначить указанное производство к рассмотрению по существу", - говорится в сообщении.

Рассмотрение обвинительного акта запланировано на 12:00 23 января 2020 года.

Ранее коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отвела председательствующего по делу экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Напомним, 5 ноября стало известно, что САП направила в Высший антикоррупционного суд обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

По версии следствия, министр не внес в электронные декларации за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств'язань почти 1, 25 млн долларов.

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Новости Украины Игорь Насалик
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