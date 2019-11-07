ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дело экс-министра энергетики Насалика передали в суд

Новости » Общество     07.11.2019 - 11:46
Дело экс-министра энергетики Насалика передали в суд
Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Обвинительный акт в отношении экс-министра направлено в Высший антикоррупционный суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

По версии следствия, министр не внес в электронных деклараций за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1, 25 млн долларов.

"Закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларации за 2015-2018 годы, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа САП завершила досудебное расследование по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении Игорю Насалику.

Вышинский объяснил, почему не приехал в Киев в суд В ВАКС объяснили открытие дела против Кличко
Новости Украины Игорь НасаликСАПСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь