Дело экс-министра энергетики Насалика передали в суд

Фото: Игорь Насалик (РБК-Украина)

Обвинительный акт в отношении экс-министра направлено в Высший антикоррупционный суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

По версии следствия, министр не внес в электронных деклараций за четыре года (2015, 2016, 2017 и 2018-й год) сведения о наличии у него финансовых обязательств почти 1, 25 млн долларов.

"Закончено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, подозреваемого во внесении недостоверных сведений в декларации за 2015-2018 годы, то есть в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 августа САП завершила досудебное расследование по делу бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика.

9 июля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении Игорю Насалику.