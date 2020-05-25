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ВАКС закрыл дело экс-главы Госаудитслужбы

Новости » Общество     25.05.2020 - 18:44
ВАКС закрыл дело экс-главы Госаудитслужбы
Фото: Лидия Гаврилова (facebook lidiya havrylova)

Лидию Гаврилову обвиняли в декларировании недостоверной информации

Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой из-за истечения сроков давности. Ее обвиняли в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Также судьи отменили наложенный постановлением Соломенского районного суда города Киева от 25 января 2018 года арест на имущество, находящееся в собственности Гавриловой. Ей также отменили меру пресечения в виде личного обязательства.

Напомним, в декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд Украины начал исследовать доказательства по делу Гавриловой.

Отметим, что в октябре 2019 года ВАКС начал рассмотр дела в отношении бывшей главы Госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

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Автор: Валерия Мрачковская

Теги Новости Украины антикоррупционный судЛидия Гаврилова
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