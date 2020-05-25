ВАКС закрив справу екс-глави Госаудитслужбы

Фото: Лідія Гаврилова (facebook lidiya havrylova)

Лідію Гаврилову звинувачували в декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне виробництво за обвинуваченням колишньої глави Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової через закінчення строків давності. Її звинувачували в декларуванні недостовірної інформації.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Також судді скасували накладений постановою Солом'янського районного суду міста Києва від 25 січня 2018 року арешт на майно, що перебуває у власності Гаврилової. Їй також скасували запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Нагадаємо, у грудні минулого року Вищий антикорупційний суд України почав досліджувати докази по справі Гаврилової.

Зазначимо, що у жовтні 2019 року ВАКС почав розгляду цивільних справи стосовно колишньої голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової.

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Автор: Валерія Мрачковська