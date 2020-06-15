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ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком

Новости » Политика     15.06.2020 - 13:28
ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком
Фото: Высший антикоррупционный суд (РБК-Украина)

Депутат Киевского облсовета получил пять лет тюрьмы

Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор с тюремным сроком. К лишению свободы за коррупционное преступление приговорен депутат Киевского областного совета Александр Мефодий.

Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.

В частности, Мефодия признали виновным в коррупционном правонарушении и приговорили к пяти годам тюремного заключения с конфискацией автомобиля. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции.

По версии следствия, депутат за 5 тысяч долларов пообещал бизнесмену защиту от правоохранительных органов. Предприниматель занимался заготовкой древесины.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований задержали Мефодия на "горячем" в апреле 2019 года; дело было передано в Антикоррупционный суд в октябре.

Отметим, в эти дни Высший антикоррупционный суд рассматривает дело о самой большой взятке в истории Украины; меры пресечения уже избраны двум фигурантам - юристу компании Burisma Андрею Кичу и первому замначальника налоговой Киева Николаю Ильяшенко.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины приговорантикоррупционный суд
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