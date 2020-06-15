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Взятка Холодницкому: второго фигуранта дела арестовали

Новости » Политика     15.06.2020 - 11:43
Взятка Холодницкому: второго фигуранта дела арестовали
Фото: Холодницкий и Сытник (РБК-Украина)

Речь идет о первом заместителе начальника налоговой Киева Николае Ильяшенко

Высший антикоррупционный суд арестовал второго фигуранта дела о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назару Холодницкому. Речь идет о первом заместителе начальника налоговой Киева Николае Ильяшенко.

Соответствующее решение объявил судья ВАКС.

Суд применил к Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 84 млн 80 тысяч гривен до 10 августа 2020 года.

Напомним, Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, был отстранен от обязанностей замначальника налоговой Киева.

РБК-Украина писало, что детективы НАБУ задержали экс-чиновника за дачу руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятки в размере 6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что первого фигуранта взяли под стражу и назначили залог.

По данным следствия, посредником выступал именно Ильяшенко; он пытался передать взятку за закрытие одного из дел в отношении экс-министра времен Януковича Николае Злочевского.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины арестНазар Холодницкий
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