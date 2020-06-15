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ВАКС виніс перший вирок з тюремним терміном

Новини » Політика     15.06.2020 - 13:28
ВАКС виніс перший вирок з тюремним терміном
Фото: Вищий антикорупційний суд (РБК-Україна)

Депутат Київської облради отримав п'ять років в'язниці

Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок з тюремним терміном. До позбавлення волі за корупційний злочин засуджений депутат Київської обласної ради Олександр Мефодій.

Трансляція засідання велася на YouTube-каналі суду.

Зокрема, Мефодія визнали винним у корупційному правопорушенні і засудили до п'яти років тюремного ув'язнення з конфіскацією автомобіля. Вирок може бути оскаржено в апеляційній інстанції.

За версією слідства, депутат за 5 тисяч доларів пообіцяв бізнесмену захист від правоохоронних органів. Підприємець займався заготівлею деревини.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань затримали Мефодія на "гарячому" у квітні 2019 роки; справу було передано до Антикорупційного суду в жовтні.

Відзначимо, цими днями Вищий антикорупційний суд розглядає справу про найбільший хабар в історії України; запобіжні заходи вже обрано двом фігурантам - юристу компанії Burisma Андрію Кічу та першому заступнику начальника податкової Києва Миколі Ільяшенку.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України приговорантікоррупційний суд
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