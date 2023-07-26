Голова Державної судової адміністрації отримав підозру в корупції
Голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков отримав підозру від Національного антикорупційного бюро України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
Як розповіли в САП, Сальнікова підозрюють у підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційної компанії. Також йому інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману.
"У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2023 року голова ДСА отримав від фізичної особи 7,5 тисяч доларів. Частину цих коштів він мав залишити собі, а 5 тисяч доларів начебто передати суддям за винесення рішення в інтересах комерційного підприємства", - йдеться в повідомленні САП.
Після цього, як зазначили в прокуратурі, Сальніков запевняв "фізичну особу" в тому, що його питання вирішується, а затримку пояснював "об'єктивними причинами".
"Після викриття колишнього голови Верховного суду, посадовець продовжував переконувати, що обумовлене рішення буде прийнято і з цього приводу він планує поспілкуватися з головою одного з касаційних судів. Водночас наміру спілкуватися він не мав, кошти передавати будь-кому для вирішення цього питання не збирався, як і не збирався повертати отримані кошти особі", - додали в САП.
На сьогодні до суду скеровано клопотання про обрання голові ДСА запобіжного заходу.
Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що правоохоронці прийшли з обшуками до Сальнікова. Було відомо, що обшуки пов'язані зі справою про корупцію, але про оголошення підозри голові ДСА не повідомлялося.
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