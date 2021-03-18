UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

ВАКС в третий раз подтвердил законность действий прокурора, закрывшего дело "Роттердам+"

Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд в третий раз за последние полгода подтвердил законность и обоснованность действий прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который постановил закрыть дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Соответствующее решение 18 марта объявила судья Оксана Олейник.

"Заявление Запорожского ферросплавного завода об отводе прокурора оставить без удовлетворения", - сообщила следственная судья.

Иск о замене прокурора подавал Запорожский завод ферросплавов Игоря Коломойского. Завод олигарха был признан единственным "пострадавшим" от действия формулы "Роттердам+".

На всех этапах судебного разбирательства иск завода Коломойского полностью поддержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Ранее НАБУ самостоятельно обращалось в суд с просьбой замены прокурора, однако суд стал на сторону САП, подтвердив законность и обоснованность действий прокуроров.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" продолжалось с марта 2017 по август 2020 года. 28 августа 2020 года САП закрыла дело из-за отсутствия состава преступления.

Это решение было признано законным и обоснованным Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом, решения которого вступили в силу 17 ноября 2020 года.

Однако по иску еще одного завода Игоря Коломойского - Никопольского завода ферросплавов - дело было восстановлено.

21 января 2021 года прокуратура повторно закрыла дело "Роттердам+".

Впрочем, уже 25 января 2021 года дело было возобновлено и в тот же день приостановлено на неопределенный срок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины антикоррупционный судРоттердам+
Читайте также
Глава САП выступает за передачу в суд дела "Роттердам+"
Вовк снова не явился на суд. Производство остановили на время розыска
Прогноз погоды