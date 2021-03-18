RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВАКС втретє підтвердив законність дій прокурора, який закрив справу "Роттердам+"

Автор: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд втретє за останні півроку підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який постановив закрити справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Відповідне рішення 18 березня оголосила суддя Оксана Олійник.

"Заяву Запорізького феросплавного заводу про відвід прокурора залишити без задоволення", - повідомила слідча суддя.

Позов про заміну прокурора подавав Запорізький завод феросплавів Ігоря Коломойського. Завод олігарха був визнаний єдиним "потерпілим" від дії формули "Роттердам+".

На всіх етапах судового розгляду позов заводу Коломойського повністю підтримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Раніше НАБУ самостійно зверталося до суду з проханням заміни прокурора, однак суд став на сторону САП, підвередивши законність і обґрунтованість дій прокурорів.

Нагадаємо, розслідування справи "Роттердам+" тривало з березня 2017 по серпень 2020 року. 28 серпня 2020 року САП закрила справу через відсутність складу злочину.

Це рішення було визнано законним і обґрунтованим Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом, рішення якого набрали чинності 17 листопада 2020 року.

Однак за позовом ще одного заводу Ігоря Коломойського - Нікопольського заводу феросплавів - справа була відновлена.

21 січня 2021 року прокуратура повторно закрила справу "Роттердам+".

Втім, вже 25 січня 2021 року справу було знову відновлено і в той же день призупинено на невизначений термін.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України антікоррупційний судРоттердам+
Читайте також
Глава САП виступає за передачу до суду справи "Роттердам+"
Вовк знову не з'явився на суд. Провадження зупинили на час розшуку
Прогноз погоди