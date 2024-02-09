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ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера

Фото: ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід України активів російського олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Відповідно до рішення було конфісковано такі активи: 

  • 100 % акцій ПрАТ "Пентопак";
  • 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Відповідно до рейтингу Forbes, Іван Саввіді та його родина володіють 1,6 млрд доларів. 

Хто такий Іван Саввіді 

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом глорифікації диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. 

Дружина Івана Саввіді Кіріякі є номінальною власницею низки компаній, втім, бізнесом фактично володіє її чоловік. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом 2023 року до Агентства з розшуку та менеджменту активів було передано російських активів на загальну суму в 11,5 млрд гривень.

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