ВАКС стягнув на користь України активи російського мільярдера

Відповідно до рішення було конфісковано такі активи:

100 % акцій ПрАТ "Пентопак";

100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Відповідно до рейтингу Forbes, Іван Саввіді та його родина володіють 1,6 млрд доларів.

Хто такий Іван Саввіді

Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв'язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом глорифікації диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України.

Дружина Івана Саввіді Кіріякі є номінальною власницею низки компаній, втім, бізнесом фактично володіє її чоловік.