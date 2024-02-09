ВАКС взыскал в пользу Украины активы российского миллиардера

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в течение 2023 года в Агентство по розыску и менеджменту активов было передано российских активов на общую сумму в 11,5 млрд гривен.

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