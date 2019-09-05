В ВАКС сформированы коллегии судей по рассмотрению уголовных дел

Фото: Елена Танасевич (РБК-Украина)

Сформированы в первой инстанции 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств

В Высшем антикоррупционном суде сформированы коллегии судей, которые будут рассматривать уголовные дела. Об этом заявила председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечает Танасевич, были избраны 6 следственных судей, которые будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

"Собранием судей были избраны следственне судьи в количестве 6 человек. На стадии досудебного расследования они будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека. Сформированы в первой инстанции 7 коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по сути. В апелляционной палате будет функционировать 4 коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции", - заявила Танасевич.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на зібранні з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду України. «Перед вами великий виклик – це повернення громадянам відчуття того, що в Україні дійсно є справедливість» – Володимир Зеленський взяв участь в зібранні з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Напомним, президент Владимир Зеленський заявил, что Высший антикоррупционный суд начал свою работу и подчеркнул, что работе суда помогут на законодательном уровне. Он пообещал помощь суду для наказания топ-чиновников.

РБК-Украина писало, что во время собрания судей был избран председатель Высшего антикоррупционного суда Украины - Елена Танасевич.Так, Танасевич окончила Национальный университет "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". С 2012 года работала судьей Печенежского районного суда Харьковской области.