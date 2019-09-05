У ВАКС сформовані колегії суддів по розгляду кримінальних справ

Фото: Олена Танасевич (РБК-Україна)

Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень

У Вищому антикорупційному суді сформовані колегії суддів, які розглядатимуть кримінальні справи. Про це заявила голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначає Танасевич, було обрано 6 слідчих суддів, які здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини.

"Зборами суддів було обрано слідчих суддів в кількості 6 осіб. На стадії досудового розслідування вони здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини. Сформовано в першій інстанції 7 колегій, які здійснюватимуть судовий розгляд кримінальних проваджень по суті. В апеляційній палаті функціонуватиме 4 колегії, які здійснюватимуть апеляційний перегляд рішень суду першої інстанції", - заявила Танасевич.

Виступ Президента України Володимира Зеленського на зібранні з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду України. «Перед вами великий виклик – це повернення громадянам відчуття того, що в Україні дійсно є справедливість» – Володимир Зеленський взяв участь в зібранні з нагоди початку роботи Вищого антикорупційного суду. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 5 вересня 2019 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Вищий антикорупційний суд розпочав свою роботу і наголосив, що роботі суду допоможуть на законодавчому рівні. Він пообіцяв допомогу суду для покарання топ-чиновників.

РБК-Україна писало, що під час зборів суддів обрано голову Вищого антикорупційного суду України - Олену Танасевич.Так, Танасевич закінчила Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". З 2012 року працювала суддею Печенізького районного суду Харківської області.