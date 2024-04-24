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ВАКС розпочав обрання запобіжного заходу міністру Сольському

Фото: Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав засідання під час якого обере запобіжний захід міністру аграрної політики та продовольства України Миколи Сольському.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як розповіла в коментарі РБК-Україна речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк, прокурори клопотатимуть про арешт Сольського строком на 2 місяці, втім з можливістю застави у розмірі 200 млн гривень. 

Що відомо про справу 

23 квітня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) й САП повідомили про підозру колишньому голові аграрного комітету Верховної ради у заволодінні землею на 291 млн гривень, а також спробі заволодіти землею ще на 190 млн гривень. 

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах розповіли, що мова йшлась саме про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Також НАБУ розповіло, що до складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили:

  • службові особи органів Держгеокадастру;
  • особи, які контролювали діяльність вищезгаданих органів. 

Завдяки "схемі" протягом чотирьох років - з 2017 по 2021, учасники злочинної групи заволоділи земельними ділянками площа яких складала майже 2,5 тисячі га. 

Також в НАБУ розповіли, що фігуранти також планували заволодіти ще 3 282 га, але їм завадили детективи антикорупційного бюро та прокурори САП. 

Про підозру було повідомлено:

  • Сокольському; 
  • двом кураторам органів Держгеокадастру;
  • особі, яка сприяла вчиненню злочину.

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Микола СольськийСуд