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ВАКС начал избрание меры пресечения министру Сольскому

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал заседание, в ходе которого изберет меру пресечения министру аграрной политики и продовольствия Украины Николаю Сольскому.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как рассказала в комментарии РБК-Украина спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, прокуроры будут хлопотать об аресте Сольского сроком на 2 месяца, впрочем, с возможностью залога в размере 200 млн гривен.

Что известно о деле 

23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении бывшему главе аграрного комитета Верховной рады в завладении землей на 291 млн гривен, а также попытке завладеть землей еще на 190 млн гривен. 

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах рассказали, что речь шла именно о министре аграрной политики Николае Сольском.

Также НАБУ рассказало, что в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили:

  • должностные лица органов Госгеокадастра;
  • лица, которые контролировали деятельность вышеупомянутых органов. 

Благодаря "схеме" в течение четырех лет - с 2017 по 2021, участники преступной группы завладели земельными участками площадь которых составляла почти 2,5 тысячи га. 

Также в НАБУ рассказали, что фигуранты также планировали завладеть еще 3 282 га, но им помешали детективы антикоррупционного бюро и прокуроры САП. 

О подозрении было сообщено:

  • Сокольскому; 
  • двум кураторам органов Госгеокадастра;
  • лицу, которое способствовало совершению преступления.

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Николай СольскийСуд